Сама нежность: как носить и с чем сочетать пастельные тона в одежде

Персиковый, мятный, ванильный, лавандовый…От одних названий голова идет кругом. Как можно в них не влюбиться? В весенне-летних сезонах пастель присутствовала всегда, но в 2021 году она особенно популярна. Возможно, всем сейчас не хватает чего-то светлого и спокойного.
Стилист Вика Барва рассказала в Instagram, как лучше носить и с чем сочетать одежду пастельных тонов.
Одежда пастельных оттенков смотрится женственно и романтично. Она придает образу легкости, элегантности и утонченности.
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Вы знали, что пастель оказывает омолаживающий эффект? Если носить ее близко к лицу, то она придает ему яркость, здоровое сияние и смягчает рельеф кожи.
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Чтобы ввести светлые оттенки в свой гардероб, особых усилий не понадобится.
Нежные цвета отлично комбинируются с темными расцветками и освежают их.
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Интересные миксы получаются с яркими красками. Особенно, если это оттенки одного цвета. Например, бледно-розовый с красным или лавандовый с фиолетовым.
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Также пастель можно использовать как акцент в комплектах нейтральных цветов. Идеальная пара — с белым цветом.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Пастельные тона прекрасно сочетаются между собой. В одном комплекте могут спокойно уживаться даже 3-4 оттенка.
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Wow-эффект произойдет, если собрать в образе предметы в одном светлом тоне, включая обувь и сумку. Ммм… Волшебное сочетание.
⠀В каком стиле лучше использовать романтические оттенки?
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Не поверите, но можно в любом. Присмотритесь. Строгие пальто и деловые костюмы в нежных тонах выглядят шикарно, а спортивные костюмы или кроссовки — изящно.
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Испортить нежный образ сложно, но можно, если перегрузить его излишними деталями (оборками, складками, рюшами). Поэтому используйте их умеренно.
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В остальном нет никаких ограничений. Позвольте себе все, что предлагает фантазия.
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