Сама ніжність: як носити і з чим поєднувати пастельні тони в одязі

Одяг пастельних відтінків виглядає жіночно і романтично. Він надає образу легкості, елегантності і витонченості.

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Ви знали, що пастель надає омолоджуючий ефект? Якщо носити її близько до обличчя, то вона надає йому яскравість, здорове сяйво і пом'якшує рельєф шкіри.

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Щоб ввести світлі відтінки в свій гардероб, особливих зусиль не знадобиться.

Як носити одяг пастельних тонів:

Ніжні кольори відмінно комбінуються з темними кольорами і освіжають їх.

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Цікаві мікси виходять з яскравими фарбами. Особливо, якщо це відтінки одного кольору. Наприклад, блідо-рожевий з червоним або лавандовий з фіолетовим.

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Також пастель можна використовувати як акцент в комплектах нейтральних кольорів. Ідеальна пара - з білим кольором.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Пастельні тони прекрасно поєднуються між собою. В одному комплекті можуть спокійно уживатися навіть 3-4 відтінки.

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Wow-ефект відбудеться, якщо зібрати в образі предмети в одному світлому тоні, включаючи взуття і сумку. Ммм ... чарівне поєднання.



⠀В якому стилі краще використовувати романтичні відтінки?

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Не повірите, але можна в будь-якому. Придивіться. Строгі пальто і ділові костюми в ніжних тонах виглядають шикарно, а спортивні костюми або кросівки — витончено.

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Зіпсувати ніжний образ складно, але можна, якщо перевантажити його зайвими деталями (оборками, складками, рюшами). Тому використовуйте їх помірно.

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В іншому немає ніяких обмежень. Дозвольте собі все, що пропонує фантазія.

Ілюстративне фото (pexels.com)