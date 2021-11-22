Самая трендовая одежда сезона: стилист показала, как носить дубленку этой зимой
Одним из самых трендовых предметов гардероба этой зимы дизайнеры единодушно признали дубленку. Но крайне важно правильно ее сочетать с другой одеждой.
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала топ-9 стильных формул для удачных луков с дубленкой.
Топ-9 формул: как носить дубленку зимой 2021-2022
- Дубленка + трикотажный костюм (в рубчик) - любимая формула блогеров - берите на вооружение.
- Дубленка + белые джинсы - не очень функционально зимой, но красиво и свежо.
- Дубленка + черные джинсы - практично и невероятно стройнит.
- Дубленка + леггинсы - для тех, кто держит руку на пульсе.
- Дубленка + джинсовая юбка в длине миди - хорошо, когда вещь можно носить вне сезона.
- Дубленка + классические брюки - подходящий вариант для офиса и для тех, кто за рулем.
- Дубленка + трикотажное платье - тепло, уютно, комфортно и гендерную принадлежность обозначили (для тех, кто не приемлет оверсайз).
- Дубленка + кожаные брюки - микс стилей и фактур.
- Дубленка + юбка плиссе / гофре - еще один женственный вариант в копилку.
Как носить дубленку этой зимой (фото: instagram.com/faila_spb)