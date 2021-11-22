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Найбільш трендовий одяг сезону: стиліст показав, як носити дублянку цієї зими

Автор: Тетяна Турчанікова

Одним з найбільш трендових предметів гардероба цієї зими дизайнери одностайно визнали дублянку. Але вкрай важливо правильно її поєднувати з іншим одягом.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram показала топ-9 стильних формул для вдалих луків з дублянкою.

Топ-9 формул: як носити дублянку взимку 2021-2022

  • Дублянка + трикотажний костюм (в рубчик) - улюблена формула блогерів, беріть на озброєння.

  • Дублянка + білі джинси - не дуже функціонально взимку, але красиво і по-свіжому.

  • Дублянка + чорні джинси, практично , а також цей лук робить свою властицю неймовірно стрункою.

  • Дублянка + легінси - для тих, хто тримає руку на пульсі.

  • Дублянка + джинсова спідниця в довжині міді, добре, коли річ можна носити поза сезоном.

  • Дублянка + класичні брюки, підходящий варіант для офісу і для тих, хто за кермом.

  • Дублянка + трикотажне плаття, тепло, затишно, комфортно і гендерну приналежність позначили (для тих, хто не сприймає оверсайз).

  • Дублянка + шкіряні штани, мікс стилів і фактур.

  • Дублянка + спідниця плісе / гофре - ще один жіночний варіант в скарбничку.

Як носити дублянку цієї зими (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст розповіла, який верхній одяг вже не в тренді цієї зими.

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