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Самые модные головные уборы от Ruslan Baginskiy, которые выбирают звезды в этом сезоне

Автор: Ольга Турчаникова

Ряды поклонников украинского бренда Ruslan Baginskiy, который обожают Мадонна, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и другие, пополнились знаменитостями.

В этот раз модные головные уборы от львовского дизайнера демонстрируют бизнесвумен и модель Эмили Ратаковски, а также "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск.

Молодая мама Эмили Ратаковски поделилась в своем Instagram снимком, где гуляет с сыном. Стритстайл-образ знаменитости составили серые брюки, кожаная куртка, топ и шапка из искусственного меха от украинского дизайнера Руслана Багинского. Такая модель RB Faux Fur Lampshade Bucket Hat на сайте бренда стоит около 6200 грн.

Ранее шведская топ-модель дважды примерила аксессуары бренда. Эльза Хоск дополнила серый тренч-оверсайз модным в этом сезоне платком с принтом гусиная лапка, такая модель стоит около 6200 грн. Также модель засветилась в серой шапке из искусственного меха от Ruslan Baginskiy стоимостью 7800 грн.

Ранее мы писали про 5 украинских дизайнеров, которые одевают всемирно известных звезд.

Также читайте интервью украинского дизайнера Мэри Фуртас, которая рассказала, как ей удалось одеть в свой бренд мировых звезд.

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