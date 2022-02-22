Наймодніші головні убори від Ruslan Baginskiy, які вибирають зірки в цьому сезоні

Ряди шанувальників українського бренду Ruslan Baginskiy, який обожнюють Мадонна, Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер та інші, поповнилися знаменитостями.

Цього разу модні головні убори від львівського дизайнера демонструвати бізнесвумен і модель Емілі Ратаковскі, а також "ангел" Victoria's Secret Ельза Хоск.

Молода мама Емілі Ратаковскі поділилася в своєму Instagram знімком, де гуляє з сином. Стрітстайл-образ знаменитості склали сірі штани, шкіряна куртка, топ і шапка зі штучного хутра від українського дизайнера Руслана Багінського. Така модель RB Faux Fur Lampshade Bucket Hat на сайті бренду коштує близько 6200 грн.

Раніше шведська топ-модель двічі приміряла аксесуари бренду. Ельза Хоск доповнила сірий тренч-оверсайз модною в цьому сезоні хусткою з принтом гусяча лапка, така модель коштує близько 6200 грн. Також модель засвітилася в сірій шапці зі штучного хутра від Ruslan Baginskiy вартістю 7800 грн.