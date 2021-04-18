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Сандалии деда, балетки и клоги: стилист назвала самую модную летнюю обувь 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Актуальная летняя обувь 2021 немногим будет отличаться от предыдущего летнего сезона. Много моделей перекочевали на модные подиумы из прошлого года.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ксения Пуртова.

"Зато добавились любимые многими балетки! Но! Они теперь будут с измененным мысом, он либо квадратный, либо острый", - рассказала Ксения.

Также к новинкам сезона Пуртова добавила сандалии деда, они же - рыбацкие. Их она советует носить со всем подряд.

"И есть еще один тренд, который даже включать в подборку не стала. Его я совсем не понимаю - клоги. Тапки по типу кроксов, только на деревянной подошве", - рассказала стилист.

Самая модная обувь лета 2021

Мюли. Популярными будут модели самых разных цветов.

Вьетнамки и шлепки. Выбирайте кожаные модели, в таких можно и на прогулку, и на встречу.

Босоножки с тонкими перемычками. Без изящной обуви тоже не обойдется!

Балетки. Всеми любимые балетки, забытые на несколько сезонов, торжественно возвращаются!

Сабо. В этом году обратить внимание на модели с квадратным носом.

Обувь на платформе. Из прошлых сезонов с нами осталась обувь на массивной платформе.

Декор в виде цепей. Такой декор приветствуется на различных типах обуви.

Рыбацкие сандали. Те самые "сандалии деда", в новом сезоне без таких - никуда.

Самая трендовая обувь лета 2021 (фото: instagram.com/shopwithme.blog)

Напомним, что стилист рассказала, как одеваться обладательницам выдающихся бедер, если у вас попа - как у Ким.

Читайте также, с чем сочетать абсолютный маст-хэв летнего сезона - спортивный костюм.

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