Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Актуальне взуття літа 2021 мало чим буде відрізнятиметься від попереднього літнього сезону. Багато моделей перекочували на модні подіуми з минулого року.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Пуртова.
"Зате додалися улюблені багатьма балетки! Але! Вони тепер будуть зі зміненим мисом, він або квадратний, або гострий", - розповіла Ксенія.
Також до новинок сезону Пуртова додала сандалі діда, вони ж - рибальські. Їх вона радить носити зі всім підряд.
"І є ще один тренд, який я навіть включати добірку не стала. Його я зовсім не розумію - клогі. Тапки за типом кроксів, тільки на дерев'яній підошві", - розповіла стиліст.
Мюлі. Популярними будуть моделі різних кольорів.
В'єтнамки і шльопанці. Вибирайте шкіряні моделі, в таких можна і на прогулянку, і на зустріч.
Босоніжки з тонкими перемичками. Без витонченої взуття теж не обійдеться!
Балетки. Всіма улюблені балетки, забуті на кілька сезонів, урочисто повертаються!
Сабо. У цьому році варто звернути увагу на моделі з квадратним носом.
Взуття на платформі. З минулих сезонів з нами залишилося взуття на масивній платформі.
Декор у вигляді ланцюгів. Такий декор вітається на різних типах взуття.
Рибальські сандалі. Ті самі "сандалі діда", у новому сезоні без таких - нікуди.
Найтрендовіше взуття літа 2021 (фото: instagram.com/shopwithme.blog)
Нагадаємо, що стиліст розповіла, як одягатися власницям видатних стегон, якщо у вас попа - як у Кім.
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