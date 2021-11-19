Сапоги рыбака и дутики: стилист показала 10 главных обувных трендов 2022

"Сапоги рыбака" (фото: instagram.com/josefinehj)

Ловите 10 самых горячих обувных трендов этого года. Даже играть в снежки и кататься с горок будем "на стиле".

Можно наливать горячий глинтвейн и праздновать торжественное возращение блудных "дутиков". Угги тоже вернулись с ними за компанию. Можно смело доставать те, которые давненько пылятся в шкафу. Но лучше побаловать себя новой парой - это не траты, а инвестиции в здоровье.

Хорошо, что обувные тренды меняются не столь стремительно, как все остальные. А модели из этой подборки точно останутся с нами надолго и будут греть душу и ноги в течение долгих лет.

Топ-10 обувных трендов на зиму 2021-2022

"Дутики"

Кроссовки на меху

Угги

Светлая обувь и декор цепь

"Сапоги рыбака"

Угги

Сапоги на шнуровке

Челси

Какую обувь выбрать на зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)