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Сапоги рыбака и дутики: стилист показала 10 главных обувных трендов 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Этой зимой нам не придется выбирать между тепло и красиво. Дизайнеры сжалились и вошли в положение, так что больше не надо прыгать по сугробам на шпильках. Только тепло, только комфорт.

Мамы и бабушки могут спать спокойно - мы ничего не застудим, рассказала в своем Instagram стилист Зоя Панина.

"Сапоги рыбака" (фото: instagram.com/josefinehj)

Ловите 10 самых горячих обувных трендов этого года. Даже играть в снежки и кататься с горок будем "на стиле".

Можно наливать горячий глинтвейн и праздновать торжественное возращение блудных "дутиков". Угги тоже вернулись с ними за компанию. Можно смело доставать те, которые давненько пылятся в шкафу. Но лучше побаловать себя новой парой - это не траты, а инвестиции в здоровье.

Хорошо, что обувные тренды меняются не столь стремительно, как все остальные. А модели из этой подборки точно останутся с нами надолго и будут греть душу и ноги в течение долгих лет.

Топ-10 обувных трендов на зиму 2021-2022

  • "Дутики"
  • Кроссовки на меху

  • Угги

  • Светлая обувь и декор цепь

  • "Сапоги рыбака"

  • Угги

  • Сапоги на шнуровке

  • Челси

Какую обувь выбрать на зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала платья, которые никогда не выйдут из моды.

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Модные тренды