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Чоботи рибалки і дутики: стиліст показала 10 головних взуттєвих трендів 2022

Автор: Тетяна Турчанікова

Цієї зими нам не доведеться вибирати між тепло і красиво. Дизайнери зглянулися і увійшли в положення, тож більше не треба стрибати по заметах на шпильках. Тільки тепло, тільки комфорт.

Мами і бабусі можуть спати спокійно - ми нічого не застудимо, розповіла в своєму Instagram стиліст Зоя Паніна.

"Чоботи рибалки" (фото: instagram.com/josefinehj)

Ловіть 10 найгарячіших взуттєвих трендів цього року. Навіть грати в сніжки і кататися з гірок будемо "на стилі".

Можна наливати гарячий глінтвейн і святкувати урочисте повернення блудних "дутиків". Уггі теж повернулися з ними за компанію. Можна сміливо діставати ті, які давненько припадають пилом в шафі. Але краще побалувати себе новою парою - це не витрати, а інвестиції в здоров'я.

Добре, що взуттєві тренди змінюються не настільки стрімко, як всі інші. А моделі з цієї добірки точно залишаться з нами надовго і будуть гріти душу і ноги протягом довгих років.

Топ-10 взуттєвих трендів на зиму 2021-2022

  • "Дутик"
  • Кросівки на хутрі

  • Уггі

  • Світле взуття та декор

  • "Чоботи рибалки"

  • Уггі

  • Чоботи на шнурівці

  • Челсі

Яке взуття вибрати на зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала сукні, які ніколи не вийдуть з моди.

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Модні тренди