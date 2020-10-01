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Как сделать осенний образ интереснее: топ-5 простых хитростей от стилиста

Автор: Ольвия Агаркова

Стилист рассказала, как легко сделать повседневный лук интереснее и выразительнее

Как повысить градус нарядности и сделать повседневный образ более интересным и выразительным? Не обязательно сразу бежать за экстравагантными вещами, ведь их тоже нужно уметь носить и сочетать, да и не каждый отважится на смелые эксперименты, а вот добавить в повседневный лук изюминку под силу всем. Как это сделать рассказала в Instagram стилист Ксения Господинова.

Эксперт дала топ-5 советов тем, кто хочет выглядеть более нарядно, не используя при этом "тяжелую артиллерию".

Правильно подобранный ремень с интересной пряжкой, преобразит любой образ. Попробуйте приталить ремнем пиджак свободного кроя или пальто.

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Монохром. Всегда выглядит притягательно. Так что если хотите собрать нарядный образ, пусть даже не самых нарядных вещей, просто выдержите комплект в одной тональности.

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Даже черно-белые образы могут выглядеть очень интересно. Выбирайте вещи интересного кроя и уделяйте больше внимания деталям. Так например, трендовая сумка сразу повысит градус стиля, а пряжка на ремне создаст деликатный акцент.

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⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Яркое пальто, тренч, необычный жакет или обувь. Если вы у вас довольно минималистичный гардероб в пастельных тонах, поэкспериментируйте, добавив яркости.


⠀⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Даже самый простой образ становится нарядным, если у вас красивая укладка и макияж. Также не забывайте про украшения.

Напомним, что ранее стилист Анна Ивахненко познакомила с осенними обувными трендами.

К слову, стилист Вика Барва поделилась секретами удачного выбора белья.

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