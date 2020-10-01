Как сделать осенний образ интереснее: топ-5 простых хитростей от стилиста

Стилист рассказала, как легко сделать повседневный лук интереснее и выразительнее
Как повысить градус нарядности и сделать повседневный образ более интересным и выразительным? Не обязательно сразу бежать за экстравагантными вещами, ведь их тоже нужно уметь носить и сочетать, да и не каждый отважится на смелые эксперименты, а вот добавить в повседневный лук изюминку под силу всем. Как это сделать рассказала в Instagram стилист Ксения Господинова.
Эксперт дала топ-5 советов тем, кто хочет выглядеть более нарядно, не используя при этом "тяжелую артиллерию".
Правильно подобранный ремень с интересной пряжкой, преобразит любой образ. Попробуйте приталить ремнем пиджак свободного кроя или пальто.
Монохром. Всегда выглядит притягательно. Так что если хотите собрать нарядный образ, пусть даже не самых нарядных вещей, просто выдержите комплект в одной тональности.
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Даже черно-белые образы могут выглядеть очень интересно. Выбирайте вещи интересного кроя и уделяйте больше внимания деталям. Так например, трендовая сумка сразу повысит градус стиля, а пряжка на ремне создаст деликатный акцент.
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⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Яркое пальто, тренч, необычный жакет или обувь. Если вы у вас довольно минималистичный гардероб в пастельных тонах, поэкспериментируйте, добавив яркости.
⠀⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Даже самый простой образ становится нарядным, если у вас красивая укладка и макияж. Также не забывайте про украшения.
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