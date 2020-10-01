Як зробити осінній образ цікавіше: топ-5 простих хитрощів від стиліста

Як підвищити градус нарядності і зробити повсякденний образ більш цікавим і виразним? Не обов'язково відразу бігти за екстравагантними речами, адже їх теж потрібно вміти носити і поєднувати, та й не кожен зважиться на сміливі експерименти, а от додати в повсякденний лук родзинку під силу всім. Як це зробити, розповіла в Instagram стиліст Ксенія Господінова.

Експерт дала топ-5 порад тим, хто хоче виглядати більш ошатно, не використовуючи при цьому "важку артилерію".

Правильно підібраний ремінь з цікавою пряжкою, перетворить будь-який образ. Спробуйте пріталити ременем піджак вільного крою або пальто.

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Монохром. Завжди виглядає привабливо. Так що якщо хочете зібрати ошатний образ, нехай навіть з не самих ошатних речей, просто витримайте комплект в одній тональності.

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Навіть чорно-білі образи можуть виглядати дуже цікаво. Вибирайте речі цікавого крою і приділяйте більше уваги деталям. Так наприклад, трендова сумка відразу підвищить градус стилю, а пряжка на ремені створить делікатний акцент.



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⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Яскраве пальто, тренч, незвичайний жакет або взуття. Якщо у вас досить мінімалістичний гардероб у пастельних тонах, поекспериментуйте, додавши яскравості.



⠀⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Навіть найпростіший образ стає ошатним, якщо у вас гарна зачіска та макіяж. Також не забувайте про прикраси.

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