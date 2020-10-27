Как сделать осенний образ более стильным: действенные хитрости от стилиста

Стилист дала рекомедации модницам
Как можно сделать осенний многослойный образ более интересным? Стоит воспользоваться подсказками стилист Полины Рыжовой в Instagram и попробовать поэкспериментировать со своим луком для холодного времени года. У вас все получиться!
У каждой девушки свои особенности фигуры, но есть маленькие детали, которые помогут сделать любой образ интересным и визуально выглядеть выше или стройнее! Вот некоторые из советов:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также сделать образ интереснее и эффектнее помогут маленькие хитрости: добавьте пояс и очертить талию, замените обувь на более удобную, но не менее стильную, отказавшись от каблука.
Напомним, что ранее стилист Анна Пономаренко научила маскировать лишний вес с помощью гардероба.
К слову, дизайнер Андре Тан рассказал об удобных и практичных трендах холодного сезона.