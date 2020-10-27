Як зробити осінній образ більш стильним: дієві хитрощі від стиліста

Стиліст дала рекомедацію модницям
Як можна зробити осінній багатошаровий образ більш цікавим? Варто скористатися підказками стиліст Поліни Рижової в Instagram і спробувати поекспериментувати зі своїм луком для холодної пори року. У вас все вийде!
У кожної дівчини свої особливості фігури, але є маленькі деталі, які допоможуть зробити будь-який образ цікавим і візуально виглядати вище або стрункішою! Ось деякі з порад:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також зробити образ цікавіше і ефектніше допоможуть маленькі хитрощі: додайте пояс і окресліть талію, замініть взуття на більш зручну, але не менш стильне, відмовившись від підборів.
Нагадаємо, що раніше стиліст Анна Пономаренко навчила маскувати зайву вагу з допомогою гардеробу.
До речі, дизайнер Андре Тан розповів про зручні і практичні тренди холодного сезону.