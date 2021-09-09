Секси-мамочка: беременная Кайли Дженнер в кожаном мини-платье взорвала сеть

Кайли Дженнер на днях подтвердила свою беременность - бизнесвумен и модель сделала ролик с самыми знаковыми моментами этого события: от теста и УЗИ до реакции на него любимого мужчины и родных. После того как девушка перестала скрывать эту информацию, она начала делиться и "беременными" луками.

Первый из них Кайли запостила несколько часов назад в своей сети Instagram .

Кайли Дженнер позирует в белом кожаном мини-платье, которое подчеркнуло ее по-прежнему соблазнительное тело: стройные ноги, аппетитные формы и, главное, беременный животик. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках, а также серебристый плащ. Из аксессуаров 24-летняя звезда подобрала узкие солнцезащитные очки, а еще длинные серьги.

Кайли Дженнер показала новый лук (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер вызвала настоящий восторг среди своих фанатов, которые не могут налюбоваться, как прекрасно выглядит беременная звезда. Многие считают, что она украшает Кайли и сделала ее еще более красивой, женственной и сексуальной.