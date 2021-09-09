Сексі-матуся: вагітна Кайлі Дженнер у шкіряній міні-сукні підірвала мережу

Кайлі Дженнер днями підтвердила свою вагітність - бізнесвумен і модель зробила ролик з найбільш знаковими моментами цієї події: від тесту і УЗД до реакції на нього коханого чоловіка і рідних. Після того як дівчина перестала приховувати цю інформацію, вона почала ділитися і "вагітними" луками.

Перший з них Кайлі запостила кілька годин тому в своїй мережі Instagram .

Кайлі Дженнер позує в білій шкіряній міні-сукні, яка підкреслила її як і раніше спокусливе тіло: стрункі ноги, апетитні форми і, головне, вагітний животик. Доповнили вбрання босоніжки на високих підборах, а також сріблястий плащ. З аксесуарів 24-річна зірка підібрала вузькі сонцезахисні окуляри, а ще довгі сережки.

Кайлі Дженнер показала новий лук (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер викликала справжнє захоплення серед своїх фанатів, які не можуть намилуватися, як чудово виглядає вагітна зірка. Багато хто вважає, що вона прикрашає Кайлі і зробила її ще більш красивою, жіночною і сексуальною.