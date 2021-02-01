Шапка і рукавички одного кольору - це нудно: Андре Тан назвав головні помилки в підборі аксесуарів
Український дизайнер Андре Тан нещодавно вже озвучив у своєму мікроблозі, що хутро на капюшоні пуховика - це моветон. Також він розповів, що деякі моделі светрів, які всі носять ще з минулого року, пора викинути, бо вони не актуальні в 2021-му.
Потім Тан розповів, що точно зіпсує будь-який образ.
Справа дійшла до аксесуарів: виявляється, вони помилок не прощають. Дизайнер розповів, як не варто їх носити і поєднувати, якщо вам хочеться виглядати стильно взимку 2021.
- "Все в тон
Наборчик "шарф, рукавички, шапка" одного кольору виглядає дуже нудно! Я вже мовчу про поєднання туфель і сумки в тон. Пограйте з кольорами і додайте акцентів!
- Чорна сумка підходить до всього
Немає нічого більш дивного, ніж повсякденна офісна сумка з вечірньою сукнею. Головне правило хорошого смаку - доречність. Для кожної речі є свій контекст, і його потрібно обов'язково враховувати.
- Золото і срібло носити по черзі
В моді поєднання непоєднуваного: комбінуються навіть спортивний і класичний стиль. Тому спробуйте поєднати срібло і золото в одному луці - це більше не під забороною. І не носіть прикраси з одного комплекту - занадто нудно.
- Ремінь завжди і скрізь
Я часто бачу луки, де ремінь тільки заважає, особливо якщо він з величезною пряжкою. Більше дивіться на круті луки, тренуйте смак. Зайві аксесуари - ще гірше, ніж їх повна відсутність.
- Дитяча атрибутика
Вушка, ріжки і бантики не виглядають мило! Зайва інфантильність вам ні до чого. Головне правило: чим простіше - тим краще", - розповів Андре.
Нагадаємо, навіть найнудніший зимовий лук можна оживити: дизайнер розповів, як.