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Шикарна: Ким Кардашьян демонстрирует роскошное тело в стильном костюме Dior

Автор: Lite

Ким Кардашьян предстала в новом образе, который призван доказать: даже в вещах из мужской коллекции звезда сети выглядит невероятно притягательно и женственно. Инстадива примерила брючный костюм Dior: классические брюки со стрелками и удлиненный пиджак из бледно-голубого атласа. Разбавили образ необычные детали: берет с ярким многоцветным принтом, ажурные перчатки, шелковый галстук, завязанный, как шарф, синий ремень, который помог выделить осиную талию звезды, а завершали стильный и эффектный наряд тапочки с принтом бредна.


Ким в стильном мужском костюме (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким выложила в сеть массу фото, отметив креативного директора Dior Men’s Ким Джонс. Такая коллаборация вызвала бурю эмоций у фолловеров, которые принялись поздравлять звезду и хвалить ее красоту. "Это что-то", "Шик", "Вау", "Невероятная", "Удивительная", "Одержимость", "Очень красивая", "Я просто влюблен в это", - такие комментарии продолжают появляться под постом Кардашьян.


Ким обожает коричневые и бежевые оттенки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее Ким показала еще один стильный образ total beige. Она примерила облегающий гольф, брюки в ковбойском стиле, а также изысканные ботильоны на шпильке. Стоит отметить, что телесные оттенки сегодня в тренде, а универсальность таких нарядов делает их любимцами всех модниц планеты.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала роскошное тело в мини-бикини.

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Новости Украины модаКим Кардашьян