Широкие брюки: как выбрать и с чем носить

Брюки нужно выбирать исходя из задачи по коррекции и, конечно, вашей фигуры в целом. Широкие брюки дают акцент в нижнюю зону, могут визуально увеличить бедра, живот и добавить пару размеров. Если девушкам с узкими бёдрами ничего из этого не грозит, то девушкам с фигурой "груша", "яблоко" стоит относиться к выбору более внимательно.



Если у вас широкие бедра, и вы хотите удлинить ваши ноги с помощью трендовой модели, то стоит выбрать брюки однотонные, из матового и желательно плотного материала. Обходим стороной атласные или трикотажные модели, такая ткань всегда даёт объем. Атласная ткань из-за своего блеска, а трикотажные варианты из -за мелкого рубчика и тонкой ткани, которая предательски подчеркнёт все, что не нужно!

Идеально выбирать модели из хлопка с небольшим добавлением синтетической ткани, такие брюки не будут мяться и будут хорошо держать форму.





Модель:

А-образный силуэт поможет хорошо замаскировать полные ноги

Прямой силуэт - вытянет фигуру и замаскирует бедра.

Модели с защипами - помогут добавить объёма с нижнюю зону, что хорошо подойдёт для создания женственных форм

Модели с широким вшитым поясом - хорошо удлинят ноги и скроют небольшой живот

Модели с прилеганием в зоне бёдер - хорошо подчеркнут фигуру.



Детали:

Стрелки ( прошитые) - будут визуально расширять ноги

Карман с отложным бочком- даёт акцент в зону бёдер.

Карманы накладные - дают объём в зоне живота.

Отвороты на брюках- укорачивают ноги.

Длина:

Как верно выбрать длину? Тут все очень просто, брюки выбираем либо под каблук, либо под низкий ход. Правильная длина брюк, при которой они будут работать на удлинение ног - это 3 см от пола, при такой длине брюки будут удлинять ноги.

Если в образе с каблуком брюки коротковаты, то ничего страшного, каблук возместит недостающие сантиметры. главное выбирать обувь в тон нижней части образа.

Пропорциональная длина до выступающей косточки на щиколотке, длина выше щиколотки - это уже кюлоты и они могут визуально укоротить рост. Если ваши брюки немного короче, то выбирайте верх образа в едином цвете с брюками, благодаря вертикали цвета можно удлинить рост.

Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)