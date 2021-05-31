Широкі штани: як вибрати і з чим носити

Штани потрібно вибирати виходячи з завдання по корекції і, звичайно, вашої фігури в цілому. Широкі штани дають акцент в нижню зону, можуть візуально збільшити стегна, живіт і додати пару розмірів. Якщо дівчатам з вузькими стегнами нічого з цього не загрожує, то дівчатам з фігурою "груша", "яблуко" варто ставитися до вибору більш уважно.



Якщо у вас широкі стегна, і ви хочете подовжити ваші ноги за допомогою трендової моделі, то варто вибрати штани однотонні, з матового і бажано щільного матеріалу. Обходимо стороною атласні або трикотажні моделі, така тканина завжди дає обсяг. Атласна тканина через свій блиск, а трикотажні варіанти через дрібний рубчик і тонку тканину, яка зрадницьки підкреслить все, що не потрібно!

Ідеально вибирати моделі з бавовни з невеликим додаванням синтетичної тканини, такі штани не будуть м'ятися і будуть добре тримати форму.





Модель:

А-подібний силует допоможе добре замаскувати повні ноги

Прямий силует - витягне фігуру і замаскує стегна.

Моделі з защипами - допоможуть додати обсягу в нижню зону, що добре підійде для створення жіночних форм

Моделі з широким вшитим поясом - добре подовжать ноги і приховають невеликий живіт

Моделі з приляганням в зоні стегон - добре підкреслять фігуру.



Деталь:

Стрілки ( прошиті) - будуть візуально розширювати ноги

Кишеня з відкладним бочком - дає акцент в зону стегон.

Кишені накладні - дають обсяг в зоні живота.

Одвороти на брюках - вкорочують ноги.

Довжина:

Як правильно вибрати довжину? Тут все дуже просто, штани вибираємо або під каблук, або під низький хід. Правильна довжина брюк, при якій вони будуть працювати на подовження ніг - це 3 см від підлоги, при такій довжині штани будуть подовжувати ноги.

Якщо в образі з каблуком штани закороткі, то нічого страшного, каблук відшкодує відсутні сантиметри. головне вибирати взуття в тон нижній частині образу.

Пропорційна довжина до виступаючої кісточки на щиколотці, довжина вище щиколотки - це вже кюлоти і вони можуть візуально вкоротити зріст. Якщо ваші штани трохи коротше, то вибирайте верх образу в єдиному кольорі з брюками, завдяки вертикалі кольору можна подовжити зростання.

Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)