Широкі штани: як вибрати і з чим носити

Ось уже кілька сезонів поспіль в топі брючних трендів утримуються широкі штани. Як же правильно їх вибрати і з чим носити?
Важливими нюансами стиліст Анастасія Михайлова поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Штани потрібно вибирати виходячи з завдання по корекції і, звичайно, вашої фігури в цілому. Широкі штани дають акцент в нижню зону, можуть візуально збільшити стегна, живіт і додати пару розмірів. Якщо дівчатам з вузькими стегнами нічого з цього не загрожує, то дівчатам з фігурою "груша", "яблуко" варто ставитися до вибору більш уважно.
Якщо у вас широкі стегна, і ви хочете подовжити ваші ноги за допомогою трендової моделі, то варто вибрати штани однотонні, з матового і бажано щільного матеріалу. Обходимо стороною атласні або трикотажні моделі, така тканина завжди дає обсяг. Атласна тканина через свій блиск, а трикотажні варіанти через дрібний рубчик і тонку тканину, яка зрадницьки підкреслить все, що не потрібно!
Ідеально вибирати моделі з бавовни з невеликим додаванням синтетичної тканини, такі штани не будуть м'ятися і будуть добре тримати форму.
Модель:
Деталь:
Довжина:
Як правильно вибрати довжину? Тут все дуже просто, штани вибираємо або під каблук, або під низький хід. Правильна довжина брюк, при якій вони будуть працювати на подовження ніг - це 3 см від підлоги, при такій довжині штани будуть подовжувати ноги.
Якщо в образі з каблуком штани закороткі, то нічого страшного, каблук відшкодує відсутні сантиметри. головне вибирати взуття в тон нижній частині образу.
Пропорційна довжина до виступаючої кісточки на щиколотці, довжина вище щиколотки - це вже кюлоти і вони можуть візуально вкоротити зріст. Якщо ваші штани трохи коротше, то вибирайте верх образу в єдиному кольорі з брюками, завдяки вертикалі кольору можна подовжити зростання.
Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)
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