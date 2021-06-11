Шляпка, панама или платок: как определить, какой головной убор идет именно вам

Стилисты говорят - сейчас в тренде практически все. Но безусловно, главный хит лета - соломенная шляпа. Однако стоит помнить, что модели с широкими полями подходят только высоким девушкам.

"Альтернативный вариант - романтическая шляпка с узкими полями. Она будет более практичной, а цепочка послужит интересным элементом декора", - говорит стилист Елена Мудренко.

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

В масс-маркете такие можно найти от 200 до 2000 гривен.

Если же вы хотите добавить роста и вытянуть лицо, присмотритесь к панамам. Они не теряют модных позиций уже второй год. На лето идеально подойдут модели из хлопка, льна или плетеные.

Шляпки будут в тренде все лето (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кто не хочет шляпки - стилисты советуют шелковые платки. Это невероятно женственный аксессуар и модный тренд лета. Одевать такую можно и на прогулку, и на пляж, и на романтическое свидание.

Стоит платок от 500 до 3000 гривен, цена будет зависеть от размера и ткани.

Бейсболки - вариант "попроще" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Для более расслабленного образа подойдет бейсболка, за которую придется отдать от 200 до 1000 гривен.

Здесь также следует знать, как выбрать аксессуар в зависимости от типа лица.

"Для худого лица выбирайте узкий козырек, для более широкого - широкий", - объяснила стилист.