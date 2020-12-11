Сказочная принцесса: Ирина Шейк в роскошных вечерних нарядах восхитила неземной красотой

Ирина Шейк стала лицом новой промо-кампании известного бренда Oscar de la Renta. В лукбуке коллекции Pre-Fall 2021 она примерила роскошные вечерние наряды, от изысканных платьев до стильных костюмов. Все они могут стать отличным источником вдохновения при выборе образа на период новогодних праздников. Вдохновляемся!



Ирина Шейк показала наряды на вечерний выход (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Тем, кто хочет почувствовать себя сказочной принцессой, стоит обратить внимание на платья со шлейфом. Ирина демонстрирует сразу два: одно в изумрудном оттенке, с пышными рукавами-фонариками, второе - молочного цвета в дерзкий горошек с корсетом. Для тех, кто любит более универсальные варианты, можно подобрать что-то в духе темно-синего мини-платья с крупным бантом спереди.



В костюмах тоже можно выглядеть роскошно (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Также Шейк показала варианты более универсальные. Один образ составили классические шорты и топ ярко-розового цвета, который стилисты скомбинировали с черно-белым пиджаком. Второй - широкие шорты с длинным жакетом-накидкой с рукавами-фонариками. Изюминка этого наряда - пуговицы в виде золотых цветов, которые точно повторяли форму моно-серьги в ухе Шейк. Последний из нарядов в духе total black сделала праздничным бахрома, украшающая рукава накидки. А вот за изысканность силуэта отвечали брюки-скинни и утонченные босоножки.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась для известного глянца без косметики, заворожив своей природной красотой.