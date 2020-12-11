ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сказочная принцесса: Ирина Шейк в роскошных вечерних нарядах восхитила неземной красотой

Новина українською → Пятница 11 декабря 2020 21:21
Сказочная принцесса: Ирина Шейк в роскошных вечерних нарядах восхитила неземной красотой Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Ольга Турчаникова

Ирина Шейк стала лицом новой промо-кампании известного бренда Oscar de la Renta. В лукбуке коллекции Pre-Fall 2021 она примерила роскошные вечерние наряды, от изысканных платьев до стильных костюмов. Все они могут стать отличным источником вдохновения при выборе образа на период новогодних праздников. Вдохновляемся!

Сказочная принцесса: Ирина Шейк в роскошных вечерних нарядах восхитила неземной красотойСказочная принцесса: Ирина Шейк в роскошных вечерних нарядах восхитила неземной красотой
Сказочная принцесса: Ирина Шейк в роскошных вечерних нарядах восхитила неземной красотойИрина Шейк показала наряды на вечерний выход (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Тем, кто хочет почувствовать себя сказочной принцессой, стоит обратить внимание на платья со шлейфом. Ирина демонстрирует сразу два: одно в изумрудном оттенке, с пышными рукавами-фонариками, второе - молочного цвета в дерзкий горошек с корсетом. Для тех, кто любит более универсальные варианты, можно подобрать что-то в духе темно-синего мини-платья с крупным бантом спереди.

Сказочная принцесса: Ирина Шейк в роскошных вечерних нарядах восхитила неземной красотойСказочная принцесса: Ирина Шейк в роскошных вечерних нарядах восхитила неземной красотой
В костюмах тоже можно выглядеть роскошно (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Также Шейк показала варианты более универсальные. Один образ составили классические шорты и топ ярко-розового цвета, который стилисты скомбинировали с черно-белым пиджаком. Второй - широкие шорты с длинным жакетом-накидкой с рукавами-фонариками. Изюминка этого наряда - пуговицы в виде золотых цветов, которые точно повторяли форму моно-серьги в ухе Шейк. Последний из нарядов в духе total black сделала праздничным бахрома, украшающая рукава накидки. А вот за изысканность силуэта отвечали брюки-скинни и утонченные босоножки.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась для известного глянца без косметики, заворожив своей природной красотой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода модель Ирина Шейк
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Синоптики предупредили о гололедице на выходных
РБК-Украинаинформационное агентство Синоптики предупредили о гололедице на выходных