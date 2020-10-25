Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: советы стилиста

Берем на заметку
От лишнего веса не застрахован никто. А особенно тому способствует холодный сезон с частым сидением дома, а также просмотром фильмов и сериалов за разными вкусностями. Разумеется, чтобы убрать килограммы, придется потрудиться в спортзале. А вот виртуозно скрыть их можно и с помощью подходящих вещей.
Стилист Анна Пономаренко назвала несколько секретов правильного подбора гардероба в период, когда форма далека от совершенства. Для удобства она разбила текст по проблемным зонам.
Попа и бедра. "Любимое" место всех обладательниц фигуры с объемом в нижней части тела. Толстеют первыми, худеют последними. Что с ними делать?
Животик. Растет у всех, скажем спасибо пиццам и круассанам. Что делать?
Массивный верх. Женщины с таким типом фигуры всегда остаются со стройными ногами, а вот грудь и живот поправляются. На них и стоит делать акцент:
Ранее мы писали, как составить гардероб из вещей прошлого сезона.