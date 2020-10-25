Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: поради стиліста

Від зайвої ваги не застрахований ніхто. А особливо тому сприяє холодний сезон з частим сидінням вдома, а також переглядом фільмів і серіалів за різними смаколиками. Зрозуміло, щоб прибрати кілограми, доведеться потрудитися в спортзалі. А ось віртуозно приховати їх можна і за допомогою відповідних речей.

Стиліст Анна Пономаренко назвала кілька секретів правильного підбору гардеробу в період, коли форма далека від досконалості. Для зручності вона розбила текст по проблемних зонах.

Виглядати стрункіше легше, ніж здається (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/ashleygraham; instagram.com/realbarbarapalvin)

Попа і стегна. "Улюблене" місце всіх власниць фігури з об'ємом в нижній частині тіла. Товстіють першими, худнуть останніми. Що з ними робити?

носити брюки та спідниці з високою талією і вертикальними елементами: ряд гудзиків, стрілки, плісировка, складки;

низ вибирати темніше за кольором, ніж верх;

носити подовжені жакети з акцентом на талії;

нічого не обтягувати, а навпаки, давати тілу свободу.

Животик. Зростає у всіх, скажімо спасибі піццам і ранковим круасанам. Що робити?

Висока талія і тут стане в нагоді, особливо фасони з защипами на талії;

вертикальні лінії в районі живота: розстебнуті штани, сорочки, жилети допоможуть зробити животик менш помітним;

вільні фасони суконь з акцентами на тонких частинах тіла: шиї, зап'ястях, щиколотках;

верх темніший, ніж низ.

Масивний верх. Жінки з таким типом фігури завжди залишаються зі стрункими ногами, а от груди і живіт поправляються. На них і слід робити акцент:

вибирайте топи з V-вирізом;

жакети без підплічників і об'ємних рукавів, довжини до середини стегна;

низ світліше, ніж верх;

також мінімум облягання і завжди відкриті зап'ястя.

Раніше ми писали, як скласти гардероб речей минулого сезону.