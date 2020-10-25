Як приховати зайві кілограми за допомогою одягу: поради стиліста

Беремо до уваги
Від зайвої ваги не застрахований ніхто. А особливо тому сприяє холодний сезон з частим сидінням вдома, а також переглядом фільмів і серіалів за різними смаколиками. Зрозуміло, щоб прибрати кілограми, доведеться потрудитися в спортзалі. А ось віртуозно приховати їх можна і за допомогою відповідних речей.
Стиліст Анна Пономаренко назвала кілька секретів правильного підбору гардеробу в період, коли форма далека від досконалості. Для зручності вона розбила текст по проблемних зонах.
Попа і стегна. "Улюблене" місце всіх власниць фігури з об'ємом в нижній частині тіла. Товстіють першими, худнуть останніми. Що з ними робити?
Животик. Зростає у всіх, скажімо спасибі піццам і ранковим круасанам. Що робити?
Масивний верх. Жінки з таким типом фігури завжди залишаються зі стрункими ногами, а от груди і живіт поправляються. На них і слід робити акцент:
Раніше ми писали, як скласти гардероб речей минулого сезону.