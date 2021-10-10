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На все случаи жизни: подборка модных лайфхаков от стилиста

Автор: Марина Настевич

Достаточно знать некоторые несложные вещи, чтобы каждый день создавать ультрамодные образы и в любой ситуации выглядеть стильно, молодо и актуально.

Стилист Екатерина Матвеева поделилась в Instagram полезным списком модных лайфхаков на все случаи жизни.

  • Торчащий белый ворот футболки из-под свитера очень освежает весь образ
  • Ремень должен быть соразмерен ширине шлёвок брюк или джинс
  • Высокие ботинки на шнуровке не стоит затягивать слишком туго, лучше расслабить верхнюю часть, так нога будет визуально казаться худее

  • Надевая блузу с пышными рукавами-буфами, волосы лучше убрать, чтобы не создавать перегруженность образа
  • Если свитер не заправляется полностью, а на выпуск он режет силуэт, заправьте один кончик сбоку, и вы сразу увидите как красиво выглядит образ
  • Если вы носите сумку на плече, старайтесь, чтобы ее нижний край был на уровне косточки бедра, не ниже

  • Цвет, который визуально прибавляет возраст - сливовый (если он используется в портретной зоне), но край поддетой белой футболки может выручить
  • При использовании многослойности в образе, каждый следующий слой должен быть плотнее предыдущего. Не нужно на свитер натягивать шелковую блузу
  • Самая выигрышная длина брюк - чуть выше щиколотки
  • Если вы жить не можете без скинни джинсов, лучше выбирать хотя бы mom slim

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • И, напоследок, кеды+телесные колготки (да хоть 2den) - абсолютное нет

Напомним, ранее стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой.

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