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На всі випадки життя: добірка модних лайфхаків від стиліста

Автор: Марина Настевич

Досить знати деякі нескладні речі, щоб кожен день створювати ультрамодні образи і в будь-якій ситуації виглядати стильно, молодо і актуально.

Стиліст Катерина Матвєєва поділилася в Instagram корисним списком модних лайфхаків на всі випадки життя.

  • Білий воріт футболки, що стирчить з-під светра, дуже освіжає весь образ
  • Ремінь повинен бути пропорційний ширині шлевок брюк або джинс
  • Високі черевики на шнурівці не варто затягувати занадто туго, краще розслабити верхню частину, так нога буде візуально здаватися худіше

  • Одягаючи блузу з пишними рукавами-буфами, волосся краще прибрати, щоб не створювати перевантаженість образу
  • Якщо светр не заправляється повністю, а на випуск він ріже силует, заправте один кінчик збоку, і ви відразу побачите, як красиво виглядає образ
  • Якщо ви носите сумку на плечі, намагайтеся, щоб її нижній край був на рівні кісточки стегна, не нижче

  • Колір, який візуально додає вік - сливовий (якщо він використовується в портретній зоні), але край підчепленої білої футболки може виручити
  • При використанні багатошаровості в образі, кожен наступний шар повинен бути щільніше попереднього. Не потрібно на светр натягувати шовкову блузу
  • Сама виграшна довжина брюк - трохи вище щиколотки
  • Якщо ви жити не можете без скінні джинсів, краще вибирати хоча б mom slim

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • І, наостанок, кеди+тілесні колготки (та хоч 2den) - абсолютне ні

Нагадаємо, раніше стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом.

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