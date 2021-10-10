На всі випадки життя: добірка модних лайфхаків від стиліста
Досить знати деякі нескладні речі, щоб кожен день створювати ультрамодні образи і в будь-якій ситуації виглядати стильно, молодо і актуально.
Стиліст Катерина Матвєєва поділилася в Instagram корисним списком модних лайфхаків на всі випадки життя.
- Білий воріт футболки, що стирчить з-під светра, дуже освіжає весь образ
- Ремінь повинен бути пропорційний ширині шлевок брюк або джинс
- Високі черевики на шнурівці не варто затягувати занадто туго, краще розслабити верхню частину, так нога буде візуально здаватися худіше
- Одягаючи блузу з пишними рукавами-буфами, волосся краще прибрати, щоб не створювати перевантаженість образу
- Якщо светр не заправляється повністю, а на випуск він ріже силует, заправте один кінчик збоку, і ви відразу побачите, як красиво виглядає образ
- Якщо ви носите сумку на плечі, намагайтеся, щоб її нижній край був на рівні кісточки стегна, не нижче
- Колір, який візуально додає вік - сливовий (якщо він використовується в портретній зоні), але край підчепленої білої футболки може виручити
- При використанні багатошаровості в образі, кожен наступний шар повинен бути щільніше попереднього. Не потрібно на светр натягувати шовкову блузу
- Сама виграшна довжина брюк - трохи вище щиколотки
- Якщо ви жити не можете без скінні джинсів, краще вибирати хоча б mom slim
Ілюстративне фото (pexels.com)
- І, наостанок, кеди+тілесні колготки (та хоч 2den) - абсолютне ні