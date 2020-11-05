Зніміть це негайно: стиліст назвала речі, які здатні "зіпсувати" фігуру
Стиліст перерахувала предмети гардероба, з якими варто бути максимально обережними
Серед великої кількості трендів легко розгубитися і купити те, що назавжди осяде в глибині шафи лише тому, що буквально на очах зіпсує фігуру. Тому варто враховувати особливості не тільки будови тіла, але і знати, які фактури і геометричні візерунки варто обходити стороною. Стиліст Карина Капріелова розповіла в Instagram, з якими речами варто бути обережним модницям.
По-перше, це клітка. Для неї точно потрібна інструкція до застосування. Це геометричний малюнок варто завжди скрупульозно вибирати і на те є вагомі причини:
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Клітина - це геометричний принт, і не дуже підходить тим, у кого риси обличчя або контури тіла м'які
- Масштаб клітини теж має значення. Чим ви стрункіше, тим клітка повинна бути дрібніше, і навпаки
- Клітина може повнити, тому особливо обережно потрібно її використовувати дівчатам з формами
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Стиліст закликала бути обережною і з іншими трендовими речами в гардеробі. Так, об'ємний рукав, який закінчується на стегнах – це горизонталь, тому стегна будуть здаватися ще більше.
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Колготки з логотипом можуть візуально повнити не дуже стрункі ноги
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Дівчина з об'ємними стегнами варто уникати шкіряних та латексних фактур. Латекс буде візуально збільшувати стегна, також від нього варто відмовитися власницям повних ніг
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Пишний рукав, який закінчується в районі талії, здатний візуально розширити стегна і саму талію
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
- Стьобані речі також можуть надати фігурі додатковий об'єм в проблемних місцях
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
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