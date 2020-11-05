Зніміть це негайно: стиліст назвала речі, які здатні "зіпсувати" фігуру

Стиліст перерахувала предмети гардероба, з якими варто бути максимально обережними

Серед великої кількості трендів легко розгубитися і купити те, що назавжди осяде в глибині шафи лише тому, що буквально на очах зіпсує фігуру. Тому варто враховувати особливості не тільки будови тіла, але і знати, які фактури і геометричні візерунки варто обходити стороною. Стиліст Карина Капріелова розповіла в Instagram, з якими речами варто бути обережним модницям.

По-перше, це клітка. Для неї точно потрібна інструкція до застосування. Це геометричний малюнок варто завжди скрупульозно вибирати і на те є вагомі причини:

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Клітина - це геометричний принт, і не дуже підходить тим, у кого риси обличчя або контури тіла м'які

Масштаб клітини теж має значення. Чим ви стрункіше, тим клітка повинна бути дрібніше, і навпаки

Клітина може повнити, тому особливо обережно потрібно її використовувати дівчатам з формами

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Стиліст закликала бути обережною і з іншими трендовими речами в гардеробі. Так, об'ємний рукав, який закінчується на стегнах – це горизонталь, тому стегна будуть здаватися ще більше.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Колготки з логотипом можуть візуально повнити не дуже стрункі ноги

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Дівчина з об'ємними стегнами варто уникати шкіряних та латексних фактур. Латекс буде візуально збільшувати стегна, також від нього варто відмовитися власницям повних ніг

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Пишний рукав, який закінчується в районі талії, здатний візуально розширити стегна і саму талію

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Стьобані речі також можуть надати фігурі додатковий об'єм в проблемних місцях

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

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