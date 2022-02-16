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Созвездие супермоделей: Белла Хадид, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и другие на показе Michael Kors

Автор: Ольга Турчаникова

Показы Michael Kors всегда отличаются зрелищностью. И традиционно собирают самых популярных моделей в мире. Представлять новую коллекцию осень-зима 2022-2023 в Нью-Йорке собрались Белла Хадид, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и другие.

Дизайнер представил свое видение, как будут одеваться женщины будущей осенью. Так, он отдает дань лаконичным монохромным лукам, но не забыл и про яркие насыщенные тона: канареечный, апельсиновый и ярко-розовый.

На подиуме дефилировали Белла и Джиджи Хадид, которые брали паузу длительную в карьере, лишь изредка появялясь в показах. Компанию им составили Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Наташа Поли, Изабели Фонтана, Кэролайн Третини и другие именитые звезды индустрии.

В официальном аккаунте дизайнера появилось множество кадров с бэкстейджа крупным планом, которые, к слову, отлично демонстрируют мейк-ап-тенденции с шоу дизайнера. Загадочные "смоуки" и "зацелованные" губы вновь на волне популярности.

Также в блоге есть несколько видео с выступлением американского певца Мигеля, который устроил на шоу настоящий перформанс.

Супермодели на показе Michael Kors (фото: instagram.com/michaelkors)

Девушки продемонстрировали кремовое платья миди с глубоким V-образным вырезом, сверкающие макси с необычными вырезами, металлизированные тренчи, пиджаки и пальто с леопардовым принтом, а также платья, усыпанные пайетками.

Раньше мы писали, что знаменитый дизайнер попал под волну хейта из-за своей ориентации.

Также смотрите самые модные цвета сезона осень-зима 2022/2023, по мнению Pantone.

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