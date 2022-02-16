Сузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael Kors

На подіумі дефілювали Белла і Джіджі Хадід, які брали паузу тривалу в кар'єрі, лише зрідка з'являючись в показах. Компанію їм склали Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Наташа Полі, Ізабелі Фонтана, Керолайн Третіні та інші імениті зірки індустрії.

В офіційному акаунті дизайнера з'явилося безліч кадрів з бекстейджу крупним планом, які, до слова, відмінно демонструють мейк-ап-тенденції з шоу дизайнера. Загадкові "смоукі" і "заціловані" губи знову на хвилі популярності.

Також в блозі є кілька відео з виступом американського співака Мігеля, який влаштував на шоу справжній перформанс.

Супермоделі на показі Michael Kors (фото: instagram.com/michaelkors)

Дівчата продемонстрували кремове плаття міді з глибоким V-подібним вирізом, блискучі максі з незвичайними вирізами, металізовані тренчі, піджаки і пальто з леопардовим принтом, а також сукні, посипані паєтками.