ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Новина українською →
Среда 04 августа 2021 19:01
Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022 Панамка и штаны еще пригодятся в 2022 (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Любите тренды, но не хотите спускать на них всю зарплату? Не рискуете вкладываться в тренды, боясь прогадать со сроком годности?

Сейчас на распродажах можно прихватить парочку актуальных вещиц, которые точно останутся с нами в следующем году.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Тренды, которые мы сможем носить, припеваючи, летом 2022. Отправляйте любимой подруге, для которой ну ничегошеньки не жалко. Только помните: чтобы внедрить тренд в гардероб, с ним должна случиться любовь.

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022Панамка и сумка тоже еще пригодятся (фото: instagram.com/leoniehanne)

Отличная фигура без спортзала: нутрициолог рассказала, как легко убрать целлюлит

Вещи, которые будут в тренде летом 2022

Тонкие трикотажные платья можно смело оставлять на следующие теплые сезоны, из трендов они никуда уходить не собираются.

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Вещи с акцентными плечами вообще будут на волне всю осень и зиму, потому что восьмидесятые "возвращаются".

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Костюмы с шортами и рубашками тоже еще пригодятся, не выбрасываем.

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска

Бра, топы, корсеты, которые так полюбились всем инфлюенсеркам и просто всем, кто хочет быть в тренде, обязательно вернутся летом 2022.

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Зеленые вещи, которые тоже заполонили все соцсети, откладываем максимум в шкаф на дальнюю полку, но не дальше.

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Цепи в виде украшений на руках, ногах, шее и ушах, как и цепи в виде декора на одежде и обуви, по-прежнему будут в тренде.

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Клоги, как и квадрытный мыс, обещают стать только популярнее следующим летом, посмотрим.

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Квадратный мыс

Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Эти вещи можно смело брать с собой в 2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист рассказала, какие вещи будут в тренде этой осенью.

Читайте LITE в Google News
стиль мода тренд стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Беленюк выиграл "золото" Олимпиады: яркий гопак и слезы счастья - на видео
Беленюк выиграл "золото" Олимпиады: яркий гопак и слезы счастья - на видео