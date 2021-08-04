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Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

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Середа 04 серпня 2021 19:01
Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022 Панамка і штани ще знадобляться в 2022 (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Любите тренди, але не хочете спускати на них всю зарплату? Не ризикуєте вкладатися в тренди, боячись прогадати з терміном придатності?

Зараз на розпродажах можна прихопити парочку актуальних штучок, які точно залишаться з нами в наступному році.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Тренди, які ми зможемо носити, приспівуючи, влітку 2022. Відправляйте улюбленій подрузі, для якої ну нічогісінько не шкода. Тільки пам'ятайте: щоб впровадити тренд в гардероб, з ним повинна трапитися любов.

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022Панамка і сумка теж ще знадобляться (фото: instagram.com/leoniehanne)

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Речі, які будуть в тренді влітку 2022

Тонкі трикотажні сукні можна сміливо залишати на наступні теплі сезони, із трендів вони нікуди йти не збираються.

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

Речі з акцентними плечима взагалі будуть на хвилі всю осінь і зиму, тому що вісімдесяті "повертаються".

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

Костюми з шортами і сорочками теж ще знадобляться, не викидаємо.

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

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Бра, топи, корсети, які так полюбилися всім інфлюенсеркам і просто всім, хто хоче бути в тренді, обов'язково повернуться влітку 2022.

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

Зелені речі, які теж заполонили всі соцмережі, відкладаємо максимум в шафу на дальню полицю, але не далі.

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

Ланцюги у вигляді прикрас на руках, ногах, шиї і вухах, як і ланцюги в якості декору на одязі та взутті, як і раніше, будуть в тренді.

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

Клоги, як і квадритний мис, обіцяють стати тільки популярнішим наступного літа, подивимося.

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

Квадратний мис

Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

Ці речі можна сміливо брати з собою в 2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст розповіла, які речі будуть в тренді цієї осені.

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