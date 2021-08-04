Не поспішайте викидати: стиліст показала, які тренди можна забрати в літо 2022

Зараз на розпродажах можна прихопити парочку актуальних штучок, які точно залишаться з нами в наступному році.

Любите тренди, але не хочете спускати на них всю зарплату? Не ризикуєте вкладатися в тренди, боячись прогадати з терміном придатності?

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Тренди, які ми зможемо носити, приспівуючи, влітку 2022. Відправляйте улюбленій подрузі, для якої ну нічогісінько не шкода. Тільки пам'ятайте: щоб впровадити тренд в гардероб, з ним повинна трапитися любов.

Панамка і сумка теж ще знадобляться (фото: instagram.com/leoniehanne)

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Речі, які будуть в тренді влітку 2022

Тонкі трикотажні сукні можна сміливо залишати на наступні теплі сезони, із трендів вони нікуди йти не збираються.

Речі з акцентними плечима взагалі будуть на хвилі всю осінь і зиму, тому що вісімдесяті "повертаються".

Костюми з шортами і сорочками теж ще знадобляться, не викидаємо.

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Бра, топи, корсети, які так полюбилися всім інфлюенсеркам і просто всім, хто хоче бути в тренді, обов'язково повернуться влітку 2022.

Зелені речі, які теж заполонили всі соцмережі, відкладаємо максимум в шафу на дальню полицю, але не далі.

Ланцюги у вигляді прикрас на руках, ногах, шиї і вухах, як і ланцюги в якості декору на одязі та взутті, як і раніше, будуть в тренді.

Клоги, як і квадритний мис, обіцяють стати тільки популярнішим наступного літа, подивимося.

Квадратний мис

Ці речі можна сміливо брати з собою в 2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)