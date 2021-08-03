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Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска

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Вторник 03 августа 2021 11:08
Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска В отпуск берите только яркие вещи (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие для своего долгожданного отпуска выбирают август. Если и вы среди них, то пора паковать чемоданы. А чтобы фото в соцсетях были такими стильными и красивыми, что просто глаз не оторвать, стоит взять с собой эти три по-настоящему трендовых вещи.

Стилист Надежда Машкина рассказала в своем блоге в Instagram, что взять в чемодан, чтобы выглядеть в отпуске на все сто процентов.

Топ-3 вещи для трендового отпуска

  • Цветная рубашка

Белые рубашки оставьте дома, а с собой берите яркие модели: зеленая, розовая, желтая - на модной волне.

Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска

  • Бандана

Шляпа, панама, кепка даже рядом не валялись с банданой. В этом сезоне платки и шарфики на волосах приветствуются во всевозможных вариантах.

Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска

  • Бусы на талию

Браслеты на ногу - хорошо, но гораздо лучше - бусы на талию. Так вы точно попадете в тренды - среди гостей отеля, так точно!

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпускаПростые способы выглядеть ярко и стильно (фото: instagram.com/mashkina_nadya)

Раньше стилист научила, как выглядеть дорого без особых усилий.

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