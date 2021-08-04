Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Тренды, которые мы сможем носить, припеваючи, летом 2022. Отправляйте любимой подруге, для которой ну ничегошеньки не жалко. Только помните: чтобы внедрить тренд в гардероб, с ним должна случиться любовь.

Панамка и сумка тоже еще пригодятся (фото: instagram.com/leoniehanne)

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Вещи, которые будут в тренде летом 2022

Тонкие трикотажные платья можно смело оставлять на следующие теплые сезоны, из трендов они никуда уходить не собираются.

Вещи с акцентными плечами вообще будут на волне всю осень и зиму, потому что восьмидесятые "возвращаются".

Костюмы с шортами и рубашками тоже еще пригодятся, не выбрасываем.

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Бра, топы, корсеты, которые так полюбились всем инфлюенсеркам и просто всем, кто хочет быть в тренде, обязательно вернутся летом 2022.

Зеленые вещи, которые тоже заполонили все соцсети, откладываем максимум в шкаф на дальнюю полку, но не дальше.

Цепи в виде украшений на руках, ногах, шее и ушах, как и цепи в виде декора на одежде и обуви, по-прежнему будут в тренде.

Клоги, как и квадрытный мыс, обещают стать только популярнее следующим летом, посмотрим.

Квадратный мыс

Эти вещи можно смело брать с собой в 2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)