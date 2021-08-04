Не спешите выбрасывать: стилист показала, какие тренды можно забрать в лето 2022

Любите тренды, но не хотите спускать на них всю зарплату? Не рискуете вкладываться в тренды, боясь прогадать со сроком годности?
Сейчас на распродажах можно прихватить парочку актуальных вещиц, которые точно останутся с нами в следующем году.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Тренды, которые мы сможем носить, припеваючи, летом 2022. Отправляйте любимой подруге, для которой ну ничегошеньки не жалко. Только помните: чтобы внедрить тренд в гардероб, с ним должна случиться любовь.
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Тонкие трикотажные платья можно смело оставлять на следующие теплые сезоны, из трендов они никуда уходить не собираются.
Вещи с акцентными плечами вообще будут на волне всю осень и зиму, потому что восьмидесятые "возвращаются".
Костюмы с шортами и рубашками тоже еще пригодятся, не выбрасываем.
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Бра, топы, корсеты, которые так полюбились всем инфлюенсеркам и просто всем, кто хочет быть в тренде, обязательно вернутся летом 2022.
Зеленые вещи, которые тоже заполонили все соцсети, откладываем максимум в шкаф на дальнюю полку, но не дальше.
Цепи в виде украшений на руках, ногах, шее и ушах, как и цепи в виде декора на одежде и обуви, по-прежнему будут в тренде.
Клоги, как и квадрытный мыс, обещают стать только популярнее следующим летом, посмотрим.
Квадратный мыс
Эти вещи можно смело брать с собой в 2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист рассказала, какие вещи будут в тренде этой осенью.