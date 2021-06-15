От спорта до классики: стилист показала лучшие мужские образы на лето 2021

Мужская мода не так переменчива, как женская, но есть важные детали, которые точно не стоит упускать из виду, если хочется выглядеть актуально этим летом.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Анастасия Хохлова.
Топ мужских образов на лето 2021
Спортивный стиль
Для любителей спортивного стиля в одежде Анастасия советует обратить внимание худи и бейсболку. Также всегда будет актуальной свободная футболка, которая отлично сочетается с белыми кедами и белыми шортами. Очки-авиаторы - и вы соберете много лайков в Instagram.
Важная деталь: выбирайте актуальную длину джинсов или слегка их подкачивайте.
Классический стиль
К классике можно отнести рубашку-поло изо льна фисташкового цвета, к такой отлично подойдут брюки свободного кроя.
Важная деталь: в этом сезоне не обязательно сочетать классику с классикой. К примеру, брюки монут быть кэжуал или даже спортивные.
Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета
Словно герой голливудского фильма, только на улицах Киева (фото: instagram.com/absolutely_nastya)
Кэжуал
Деним идет всем! А парни в джинсовых вещах всегда смотрятся особо сексуально. Этим летом стилисты советуют носить их с панамками - похожие есть практически у любого модного дизайнера.
Важная деталь: джинсовка не должна быть " в облипку", выбирайте модели оверсаз.
Эти образы можно собрать в сравнительно недорогих магазинах (фото: instagram.com/absolutely_nastya)