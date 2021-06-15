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От спорта до классики: стилист показала лучшие мужские образы на лето 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Мужская мода не так переменчива, как женская, но есть важные детали, которые точно не стоит упускать из виду, если хочется выглядеть актуально этим летом.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Анастасия Хохлова.

Топ мужских образов на лето 2021

Спортивный стиль

Для любителей спортивного стиля в одежде Анастасия советует обратить внимание худи и бейсболку. Также всегда будет актуальной свободная футболка, которая отлично сочетается с белыми кедами и белыми шортами. Очки-авиаторы - и вы соберете много лайков в Instagram.

Важная деталь: выбирайте актуальную длину джинсов или слегка их подкачивайте.

Топ образов, которые украсят любого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Классический стиль

К классике можно отнести рубашку-поло изо льна фисташкового цвета, к такой отлично подойдут брюки свободного кроя.

Важная деталь: в этом сезоне не обязательно сочетать классику с классикой. К примеру, брюки монут быть кэжуал или даже спортивные.

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Словно герой голливудского фильма, только на улицах Киева (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Кэжуал

Деним идет всем! А парни в джинсовых вещах всегда смотрятся особо сексуально. Этим летом стилисты советуют носить их с панамками - похожие есть практически у любого модного дизайнера.

Важная деталь: джинсовка не должна быть " в облипку", выбирайте модели оверсаз.

Эти образы можно собрать в сравнительно недорогих магазинах (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Раньше стилист показала топ плетеных сумок на лето 2021.

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