Від спорту до класики: стиліст показала кращі чоловічі образи на літо 2021

Спортивний стиль

Для любителів спортивного стилю в одязі Анастасія радить звернути увагу на худі та бейсболку. Також завжди буде в нагоді вільна футболка, яка відмінно поєднується з білими кедами і білими шортами. Окуляри-авіатори - і ви зберете багато лайків в Instagram.

Важлива деталь: вибирайте актуальну довжину джинсів або злегка їх підкачуйте.

Топ образів, які прикрасять будь-якого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Класичний стиль

До класики можна віднести сорочку-поло з льону фісташкового кольору, до такої відмінно підійдуть штани вільного крою.

Важлива деталь: у цьому сезоні не обов'язково поєднувати класику з класикою. Наприклад, штани монут бути кежуал або навіть спортивні.

Пробуємо повторити: стиліст показала топ кращих образів для спекотного літа

Немов герой голлівудського фільму, тільки на вулицях Києва (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Кежуал

Денім йде всім! А хлопці в джинсових речах завжди виглядають особливо сексуально. Цього літа стилісти радять носити їх з панамками - схожі є практично у будь-якого модного дизайнера.

Важлива деталь: джинсовка не повинна бути "в обліпку", вибирайте моделі оверсаз.

Ці образи можна зібрати в порівняно недорогих магазинах (фото: instagram.com/absolutely_nastya)