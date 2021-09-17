Спортивная расслабленность: стилист показала, как носить тренч этой осенью

Тренч давно перестал быть элементом сугубо классического стиля в одежде. Сегодня его можно носить по-разному, например, со спортивными вещами - так что не бойтесь создавать с ним разнообразные луки.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова.
Главный герой осенних сводок - тренч. Полет фантазии и свобода мысли в fashion-сфере нынче позволяют носить его не только в классических женственных комплектах, но и спортивно-расслабленных.
Как носить тренч этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала самые выиграшные цветные схемы на осень.