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Спортивная расслабленность: стилист показала, как носить тренч этой осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Тренч давно перестал быть элементом сугубо классического стиля в одежде. Сегодня его можно носить по-разному, например, со спортивными вещами - так что не бойтесь создавать с ним разнообразные луки.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова.

Главный герой осенних сводок - тренч. Полет фантазии и свобода мысли в fashion-сфере нынче позволяют носить его не только в классических женственных комплектах, но и спортивно-расслабленных.

Тренч-оверсайз (фото: instagram.com/josefinehj)

Топ идей, как носить тренч этой осенью

  • Со спортивными вещами, не стоит бояться экспериментов.

  • С джинсами и брогами или, если еще тепло и погода позволяет, с босоножками.

  • С юбкой-миди, платьями, отлично подойдет высокий каблук.

  • С классическими брюками и кроссовками.

  • С леггинсами, тельняшками и даже с накинутым сверху свитером.

Как носить тренч этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала самые выиграшные цветные схемы на осень.

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