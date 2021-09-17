Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

Тренч давно перестав бути елементом суто класичного стилю в одязі. Сьогодні його можна носити по-різному, наприклад, зі спортивними речами - тож не бійтеся створювати з ним різноманітні луки.
Про це в своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.
Головний герой осінніх зведень - тренч. Політ фантазії і свобода думки в fashion-сфері нині дозволяють носити його не тільки в класичних жіночних комплектах, але і спортивно-розслаблених.
Як носити тренч цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала найбільш виграшні кольорові схеми на осінь.