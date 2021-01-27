Срочно купить: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в самом модном костюме будущей весны

К каждому образу Беллы Хадид приковано пристальное внимание. Девушка уже давно заявила о себе как о стильной личности, которая первой покажет миру, как носить те или иные новинки. Во время Недели высокой моды в Париже, которая стартовала на днях, Белла также продемонстрировала нечто оригинальное. Костюм младшей Хадид модные порталы уже назвали главной весенней покупкой.
Белла была сфотографирована папарацци, когда выходила из своего отеля. Девушка выбрала самый модный фасон костюма в мужском стиле: жакет-оверсайз и мешковатые брюки с высокой посадкой, сшитые из горчичного твида, от The Row. Образ дополнили белая рубашка с откровенным вырезом, а также еще один жакет желтого оттенка - Белла осталась верна любви к многослойности.
Свою роль в образе сыграли и аксессуары. Модель подобрала крошечную сумочку черного цвета, которая удачно гармонировала с обувью на невысоком каблуке и пуговицами жакета. Солнцезащитные очки в узкой оправе, а также массивные золотистые серьги 8 Other Reasons и кольцо она "разбавила" бежевой маской. Получилось невероятно стильно!
Полуголые Белла Хадид, Ирина Шейк, Валентина Сампайо и другие модели блеснули роскошными телами для глянца
Напомним, Белла Хадид в последнее время не так активна в сети. По словам девушки, она брала паузу, чтобы разобраться в себе и вернуть внутренний покой.
"Я потратила некоторое время, чтобы поразмышлять и узнать себя, сейчас это слишком долго объяснять, но со временем я выскажусь. Воспоминания и удача, с которыми я вернулась, - это чистая мудрость, более близкие отношения с самой собой и моей духовностью, чувство любви к себе, которого мне всегда не хватало, несколько хороших друзей и эти книги, которые помогли мне выжить. Я снова нашла себя, свою силу и свой свет. Я здесь только для того, чтобы быть инструментом мира и любви, чтобы помочь людям, которые страдают, и, надеюсь, миру, со временем... Спасибо моим ангелам, которые поддерживали и продолжают любить меня за меня. Вы спасли меня. Найдите время, чтобы получить помощь для своего психического здоровья. Это того стоит, чтобы полностью раскрыть свой потенциал", - написала Хадид.
Старшая сестра Беллы Джиджи пока что занята материнством, радуя периодически фолловеров новыми фото дочери.