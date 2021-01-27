Терміново купити: Белла Хадід блиснула ідеальною фігурою в наймоднішому костюмі майбутньої весни

До кожного образу Белли Хадід прикута пильна увага. Дівчина вже давно заявила про себе як про стильну особистость, яка першою покаже світу, як носити ті чи інші новинки. Під час Тижня високої моди в Парижі, що стартував днями, Белла також продемонструвала дещо оригінальне. Костюм молодшої Хадід модні портали вже назвали головною весняної покупкою.

Белла в новому образі (фото: скрін instagram.com/byfar_official)

Белла була сфотографована папараці, коли виходила зі свого готелю. Дівчина вибрала наймодніший фасон костюма в чоловічому стилі: жакет-оверсайз і мішкуваті штани з високою посадкою, зшиті з гірчичного твіду, від The Row. Образ доповнили біла сорочка з відвертим вирізом, а також ще один жакет жовтого відтінку - Белла залишилася вірна любові до багатошаровості.

Свою роль в образі зіграли і аксесуари. Модель підібрала крихітну сумочку чорного кольору, яка вдало гармоніювала з взуттям на невисокому каблуці і гудзиками жакета. Сонцезахисні окуляри у вузькій оправі, а також масивні золотисті сережки 8 Other Reasons і кільце вона "розбавила" бежевою маскою. Вийшло неймовірно стильно!

Нагадаємо, Белла Хадід останнім часом не так активна в мережі. За словами дівчини, вона брала паузу, щоб розібратися в собі і повернути внутрішній спокій.

"Я витратила деякий час, щоб поміркувати і пизнати себе, зараз це занадто довго пояснювати, але з часом я висловлюся. Спогади і удача, з якими я повернулася, - це чиста мудрість, більш близькі відносини з самою собою і моєю духовністю, почуття любові до себе, якого мені завжди не вистачало, кілька хороших друзів і ці книги, які допомогли мені вижити. Я знову знайшла себе, свою силу і своє світло. Я тут тільки для того, щоб бути інструментом миру і любові, щоб допомогти людям, які страждають, і, сподіваюся, світу, з часом... Спасибі моїм ангелам, які підтримували і продовжують любити мене за мене. Ви врятували мене. Знайдіть час, щоб отримати допомогу для свого психічного здоров'я. Це того варто, щоб повністю розкрити свій потенціал", - написала Хадід.

Старша сестра Белли Джіджі поки що зайнята материнством, радуючи періодично фоловерів новими фото доньки.