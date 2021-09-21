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Срочно купить: Кендалл Дженнер показала, как носить самую модную шубу сезона

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер - одна из самых востребованных моделей в мире, которая принимает участие только в лучших кампаниях известных брендов. На днях она поделилась новой из них.

Заодно с помощью фото в своем блоге супермодель и одна из сестер Кардашьян-Дженнер научила носить самую модную шубу этого сезона.

Кендалл Дженнер позирует на фоне океана в пальто из искусственного меха с отложным воротником свободного кроя. Такая модель, напоминающая "чебурашек", которые прошлой зимой били рекорд популярности - вновь в тренде. Дженнер выбрала светло-бежевый оттенок - он отлично сочетался с ее цветотипом. Девушка дополнила образ серьгами-кольцами, волосы распустила, а макияж сделала едва заметным.

Кендалл Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Так уютно в этом новом пальто", - написала красавица. В ответ от своих подписчиков, которых ц нее уже 190 миллионов, она услышала массу теплых слов и комплиментов. Многие тут же захотели купить себе нечто похожее. Что ж, при желании такую модель можно найти во многих доступных марках.

Ранее Кендалл Дженнер посетила Met Gala, куда отправилась в "голом" платье от Givenchy и блеснула роскошной фигурой.

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