Терміново купити: Кендалл Дженнер показала, як носити наймоднішу шубу сезону

Кендалл Дженнер позує на тлі океану в пальто зі штучного хутра з відкладним коміром вільного крою. Така модель, що нагадує "чебурашок", які минулої зими били рекорд популярності - знову в тренді. Дженнер вибрала світло-бежевий відтінок - він відмінно поєднувався з її кольоротипом. Дівчина доповнила образ сережками-кільцями, волосся розпустила, а макіяж зробила ледь помітним.

Кендалл Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Так затишно в цьому новому пальто", - написала красуня. У відповідь від своїх фоловерів, яких ц неї вже 190 мільйонів, вона почула масу теплих слів і компліментів. Багато тут же захотіли купити собі щось схоже. Що ж, при бажанні таку модель можна знайти в багатьох доступних марках.