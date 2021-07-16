ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 18:01
Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды Вещи, которые никогда не выходят из моды, станут отличной базой (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вещи, которые носили еще в 50-х годах, актуальны и в 2021! Если покопаться в архивах, то можно заметить, что женщины в недалеком прошлом носили практически такие же вещи, как мы с вами сегодня. Как яркий пример - дивы XX века.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Файила Эспиби.

7 вещей, которые нужны каждой, они никогда не выйдут из моды

  • Слитный белый купальник. В таком вы будете чувствовать себя королевой любого пляжа мира, вечная классика.

Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

  • Блузка с рукавами буф. Вот уже который сезон эти рукава особенно популярны среди знаменитостей, но на самом деле они не выходили из моды никогда.

Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

  • Сарафан. В зависимости от того, какую модель вы выберете, можно будет носить эту вещь еще не одно лето.

Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

  • Тренч. Какая осень без уютного тренча, вечно актуальная одежда, которая идет буквально к любому типу фигуры.

Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

  • Белая рубашка. К брюкам, юбкам, сверху на топ - вариаций, как носить изделие, - множество.

Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

  • Брюки-палаццо. Если на модной волне вы прикупили пару-тройку таких брюк, поздравляем, они вам еще точно пригодятся не один сезон.

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

  • Юбка длины миди. Такая юбка вам пригодится для выхода в свет или просто на прогулку по городу - маст-хэв.

Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Какие вещи нужны в гардеробе каждой девушки (фото: instagram.com/faila_spb)

Если каких-то вещей из данного списка у вас нет, то ситуацию нужно исправлять немедленно.

Раньше стилист рассказала, как носить атласную юбку летом 2021.

Читайте LITE в Google News
стиль мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Жара начнет отступать, но ливни могут быть очень опасные: сколько еще будет припекать
Жара начнет отступать, но ливни могут быть очень опасные: сколько еще будет припекать