Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды
Вещи, которые носили еще в 50-х годах, актуальны и в 2021! Если покопаться в архивах, то можно заметить, что женщины в недалеком прошлом носили практически такие же вещи, как мы с вами сегодня. Как яркий пример - дивы XX века.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Файила Эспиби.
7 вещей, которые нужны каждой, они никогда не выйдут из моды
- Слитный белый купальник. В таком вы будете чувствовать себя королевой любого пляжа мира, вечная классика.
- Блузка с рукавами буф. Вот уже который сезон эти рукава особенно популярны среди знаменитостей, но на самом деле они не выходили из моды никогда.
- Сарафан. В зависимости от того, какую модель вы выберете, можно будет носить эту вещь еще не одно лето.
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Тренч. Какая осень без уютного тренча, вечно актуальная одежда, которая идет буквально к любому типу фигуры.
- Белая рубашка. К брюкам, юбкам, сверху на топ - вариаций, как носить изделие, - множество.
- Брюки-палаццо. Если на модной волне вы прикупили пару-тройку таких брюк, поздравляем, они вам еще точно пригодятся не один сезон.
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- Юбка длины миди. Такая юбка вам пригодится для выхода в свет или просто на прогулку по городу - маст-хэв.
Какие вещи нужны в гардеробе каждой девушки (фото: instagram.com/faila_spb)
Если каких-то вещей из данного списка у вас нет, то ситуацию нужно исправлять немедленно.
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