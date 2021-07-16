Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди
Речі, які носили ще в 50-х роках, є актуальними і в 2021! Якщо покопатися в архівах, то можна помітити, що жінки в недалекому минулому носили практично такі ж речі, як ми з вами сьогодні. Як яскравий приклад - діви XX століття.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Файла Эспібі.
7 речей, які потрібні кожній, вони ніколи не вийдуть з моди
- Злитий білий купальник. У такому ви будете почувати себе королевою будь-якого пляжу світу, вічна класика.
- Блузка з рукавами буф. Ось уже котрий сезон поспіль ці рукава особливо популярні серед знаменитостей, але насправді вони не виходили з моди ніколи.
- Сарафан. Залежно від того, яку модель ви виберете, можна буде носити цю річ ще не одне літо.
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Тренч. Яка осінь без затишного тренча? Вічно актуальна одяг, який личить буквально будь-якому типу фігури.
- Біла сорочка. До штанів, спідниць, зверху на топ - варіацій, як носити виріб, - безліч.
- Штани-палаццо. Якщо на модній хвилі ви прикупили пару-трійку таких брюк, вітаємо, вони вам ще точно знадобляться не один сезон.
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- Спідниця довжини міді. Така спідниця вам стане в нагоді для виходу в світ або просто на прогулянку по місту - маст-хев.
Які речі потрібні в гардеробі кожної дівчини (фото: instagram.com/faila_spb)
Якщо якихось речей з даного списку у вас немає, то ситуацію потрібно виправляти негайно.
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