ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Новость на русском →
П'ятниця 16 липня 2021 18:01
Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди Речі, які ніколи не виходять з моди, стануть чудовою базою (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Речі, які носили ще в 50-х роках, є актуальними і в 2021! Якщо покопатися в архівах, то можна помітити, що жінки в недалекому минулому носили практично такі ж речі, як ми з вами сьогодні. Як яскравий приклад - діви XX століття.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Файла Эспібі.

7 речей, які потрібні кожній, вони ніколи не вийдуть з моди

  • Злитий білий купальник. У такому ви будете почувати себе королевою будь-якого пляжу світу, вічна класика.

Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

  • Блузка з рукавами буф. Ось уже котрий сезон поспіль ці рукава особливо популярні серед знаменитостей, але насправді вони не виходили з моди ніколи.

Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

  • Сарафан. Залежно від того, яку модель ви виберете, можна буде носити цю річ ще не одне літо.

Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

  • Тренч. Яка осінь без затишного тренча? Вічно актуальна одяг, який личить буквально будь-якому типу фігури.

Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

  • Біла сорочка. До штанів, спідниць, зверху на топ - варіацій, як носити виріб, - безліч.

Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

  • Штани-палаццо. Якщо на модній хвилі ви прикупили пару-трійку таких брюк, вітаємо, вони вам ще точно знадобляться не один сезон.

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

  • Спідниця довжини міді. Така спідниця вам стане в нагоді для виходу в світ або просто на прогулянку по місту - маст-хев.

Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Які речі потрібні в гардеробі кожної дівчини (фото: instagram.com/faila_spb)

Якщо якихось речей з даного списку у вас немає, то ситуацію потрібно виправляти негайно.

Раніше стиліст розповіла, як носити атласну спідницю влітку 2021.

Читайте LITE в Google News
стиль мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Спека почне відступати, але зливи можуть бути дуже небезпечні: скільки ще припікатиме
Спека почне відступати, але зливи можуть бути дуже небезпечні: скільки ще припікатиме