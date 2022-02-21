Срочно повторить: Адель показала, как носить самую модную вещь сезона

Певица Адель еще прошлым летом объявила о своих новых отношениях со спортивным агентом Ричем Полом. После нелегкого развода звезда долгое время не решалась никого впускать в свою жизнь. Но, по словам британской знаменитости, новый возлюбленный привнес в ее жизнь легкость и счастье , которых ней так не хватало.

Правда, спустя несколько месяцев в сети появилась информация, что в отношениях пары появились разногласия. По слухам, накануне ее концерта в Лас-Вегасе влюбленные поссорились и Адель даже была вынуждена отменить шоу. Но сама звезда поспешила развеять эти их.

И вот появилось новое подтверждение, что в паре царит гармония и любовь. В минувшие выходные папарацци застали Адель и Рича на матче всех звезд NBA. Певица отправилась на игру в стильном образе: она надела пальто с ультрамодным леопардовым принтом, под которым было заметно платье. На эту деталь образа Адель точно стоит обратить внимание: верхняя одежда с хищным принтом – мастхэв сезона.

Адель на матче (фото: Getty Images)

Девушка сделала выразительный макияж и объемную укладку. Правда, выглядела на игре слегка отстраненной – видимо, на матчи она ходит ради своего парня.

Напомним, ранее в сети обсуждали помолвку Адель и Рича – о ней говорило кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. Также звезда признавалась, что мечтает родить от возлюбленного. "Я бы хотела еще детей", – отметила она, добавив также, что это произойдет в ближайшее время.