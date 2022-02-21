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Терміново повторити: Адель показала, як носити наймоднішу річ сезону

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Понеділок 21 лютого 2022 10:34
Терміново повторити: Адель показала, як носити наймоднішу річ сезону Адель вирушила на матч з бойфрендом (фото: instagram.com/adele)
Автор: Ольга Турчанікова

Співачка Адель ще минулого літа оголосила про свої нові стосунки зі спортивним агентом Річем Полом. Після нелегкого розлучення зірка довгий час не наважувалася нікого впускати в своє життя. Але, за словами британської знаменитості, новий коханий привніс в її життя легкість і щастя, яких їй так не вистачало.

Правда, через кілька місяців в мережі з'явилася інформація, що у відносинах пари з'явилися розбіжності. З чуток, напередодні її концерту в Лас-Вегасі закохані посварилися і Адель навіть була змушена скасувати шоу. Але сама зірка поспішила розвіяти ці їх.

І ось з'явилося нове підтвердження, що в парі панує гармонія і любов. У минулі вихідні папараці застали Адель і Річа на матчі всіх зірок NBA. Співачка вирушила на гру в стильному образі: вона одягла пальто з ультрамодним леопардовим принтом, під яким було помітно плаття. На цю деталь образу Адель точно варто звернути увагу: верхній одяг з хижим принтом – мастхев сезону.

Терміново повторити: Адель показала, як носити наймоднішу річ сезону

Адель на матчі (фото: Getty Images)

Дівчина зробила виразний макіяж і об'ємну укладку. Правда, виглядала на грі злегка відстороненою – мабуть, на матчі вона ходить заради свого хлопця.

Нагадаємо, раніше в мережі обговорювали заручини Адель і Річа – про них говорило кільце зі значним діамантом на безіменному пальці. Також зірка зізнавалася, що мріє народити від коханого. "Я б хотіла ще дітей", – зазначила вона, додавши також, що це відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, раніше анімалістичний вже демонстрували Емілі Ратаковскі і Ріанна.

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