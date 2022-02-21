Терміново повторити: Адель показала, як носити наймоднішу річ сезону
Співачка Адель ще минулого літа оголосила про свої нові стосунки зі спортивним агентом Річем Полом. Після нелегкого розлучення зірка довгий час не наважувалася нікого впускати в своє життя. Але, за словами британської знаменитості, новий коханий привніс в її життя легкість і щастя, яких їй так не вистачало.
Правда, через кілька місяців в мережі з'явилася інформація, що у відносинах пари з'явилися розбіжності. З чуток, напередодні її концерту в Лас-Вегасі закохані посварилися і Адель навіть була змушена скасувати шоу. Але сама зірка поспішила розвіяти ці їх.
І ось з'явилося нове підтвердження, що в парі панує гармонія і любов. У минулі вихідні папараці застали Адель і Річа на матчі всіх зірок NBA. Співачка вирушила на гру в стильному образі: вона одягла пальто з ультрамодним леопардовим принтом, під яким було помітно плаття. На цю деталь образу Адель точно варто звернути увагу: верхній одяг з хижим принтом – мастхев сезону.
Адель на матчі (фото: Getty Images)
Дівчина зробила виразний макіяж і об'ємну укладку. Правда, виглядала на грі злегка відстороненою – мабуть, на матчі вона ходить заради свого хлопця.
Нагадаємо, раніше в мережі обговорювали заручини Адель і Річа – про них говорило кільце зі значним діамантом на безіменному пальці. Також зірка зізнавалася, що мріє народити від коханого. "Я б хотіла ще дітей", – зазначила вона, додавши також, що це відбудеться найближчим часом.
Нагадаємо, раніше анімалістичний вже демонстрували Емілі Ратаковскі і Ріанна.
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