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Срочно повторить: Белла Хадид блеснула соблазнительным телом в трендовом весеннем образе

Автор: Lite

Белла Хадид показала кадры с новой рекламной кампании, где примерила массу стильных вещей.

Фото она выложила на своей личной странице в сети Instagram.

Белла надела несколько комплектов, составленных на основе вещей их новой коллекции от BOTTEGA VENETA. Первый из них получился дерзким и необычным. Девушка позирует в белом топе с длинной бахромой, а также ярко-красных брюках из латекса с черными змейками. Дополнили их сабо на каблуках цвета первой весенней зелени.

Белла Хадид в стильном весеннем образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Второй наряд вышел не менее соблазнительным. Белла примерила широкие шорты-юбку, а также голубой топ с открытой спиной. В комплекте с теми же босоножками получилось по-весеннему легко и ярко.

Модель к теплу готова (фото: instagram.com/bellahadid)

И последний лук - самый горячий. Младшая из сестер Хадид надела широкие черные джинсы, а верх решила оголить. Обнаженную грудь модель прикрыла только красной стеганой сумочкой.

Белла Хадид обожает эпатировать (фото: instagram.com/bellahadid)

В подписи Белла указала, что фото сделала ее сестра, Джиджи Хадид, которая сейчас заметно реже снимается и полностью погрузилась в материнство.

Ранее Белла показала спортивный образ, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.

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