Терміново повторити: Белла Хадід блиснула спокусливим тілом в трендовому весняному образі

Белла одягла кілька комплектів, складених на основі речей їх нової колекції від BOTTEGA VENETA. Перший з них вийшов зухвалим і незвичайним. Дівчина позує в білому топі з довгою бахромою, а також яскраво-червоних штанях з латексу з чорними змійками. Доповнили їх сабо на підборах кольору першої весняної зелені.

Белла Хадід в стильному весняному образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Другий лук вийшов не менш спокусливим. Белла приміряла широкі шорти-спідницю, а також блакитний топ з відкритою спиною. У комплекті з тими ж босоніжками вийшло по-весняному легко і яскраво.

Модель до тепла готова (фото: instagram.com/bellahadid)

І останній аутфіт - найгарячіший. Молодша з сестер Хадід одягла широкі чорні джинси, а верх вирішила оголити. Оголені груди модель прикрила лише червоною стьобаною сумочкою.

Белла Хадід обожнює епатувати (фото: instagram.com/bellahadid)

У підпису Белла зазначила, що фото зробила її сестра, Джіджі Хадід, яка зараз помітно рідше знімається і повністю занурилася в материнство.