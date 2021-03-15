Терміново повторити: Белла Хадід блиснула спокусливим тілом в трендовому весняному образі

Белла Хадід показала кадри з нової рекламної кампанії, де приміряла масу стильних речей.
Фото вона виклала на своїй особистій сторінці в мережі Instagram.
Белла одягла кілька комплектів, складених на основі речей їх нової колекції від BOTTEGA VENETA. Перший з них вийшов зухвалим і незвичайним. Дівчина позує в білому топі з довгою бахромою, а також яскраво-червоних штанях з латексу з чорними змійками. Доповнили їх сабо на підборах кольору першої весняної зелені.
Белла Хадід в стильному весняному образі (фото: instagram.com/bellahadid)
Другий лук вийшов не менш спокусливим. Белла приміряла широкі шорти-спідницю, а також блакитний топ з відкритою спиною. У комплекті з тими ж босоніжками вийшло по-весняному легко і яскраво.
Модель до тепла готова (фото: instagram.com/bellahadid)
І останній аутфіт - найгарячіший. Молодша з сестер Хадід одягла широкі чорні джинси, а верх вирішила оголити. Оголені груди модель прикрила лише червоною стьобаною сумочкою.
Белла Хадід обожнює епатувати (фото: instagram.com/bellahadid)
У підпису Белла зазначила, що фото зробила її сестра, Джіджі Хадід, яка зараз помітно рідше знімається і повністю занурилася в материнство.
Раніше Белла показала спортивний образ, який підкреслив її підтягнуту фігуру.