Срочно повторить: Хейли Бибер вышла в свет в самых модных джинсах осени

Хейли Бибер знает, что широкие джинсы по-прежнему самые модные. И причем чем шире, тем лучше! Жена Джастина Бибера подобрала себе варинат темно-синего цвета с завышенной талией от Eytys. Но вы можете найти нечто подобное в своем любимом магазине.

Хейли Бибер в ультрамодных джинсах (фото: скрин instagram.com/voguerussia)

Лук девушки также дополнили белый топ, объемный черный кожаный бомбер Magda Butrym, а также кроссовки New Balance. Из аксессуаров икона стиля подобрала золотые серьги-кольца Jennifer Fisher и черный плетеный клатч Bottega Veneta. Волосы она связала черной резинкой в пучок, а на лицо надела черную защитную маску. Выглядела звезда, как всегда, невероятно стильно, вдохновляемся!