Терміново повторити: Хейлі Бібер вийшла в світ в наймодніших джинсах осені

Хейлі Бібер знає, що широкі джинси, як і раніше, наймодніші. І причому чим ширше, тим краще! Дружина Джастіна Бібера підібрала собі варінат темно-синього кольору із завищеною талією від Eytys. Але ви можете знайти щось подібне у своєму улюбленому магазині.

Хейлі Бібер в ультрамодних джинсах (фото: скрін instagram.com/voguerussia)

Лук дівчини також доповнили білий топ, об'ємний чорний шкіряний бомбер Magda Butrym, а також кросівки New Balance. З аксесуарів ікона стилю підібрала золоті сережки-кільця Jennifer Fisher і чорний плетений клатч Bottega Veneta. Волосся вона зв'язала чорною гумкою в пучок, а на обличчя одягла чорну захисну маску. Виглядала зірка, як завжди, неймовірно стильно, надихаємося!