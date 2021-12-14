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Стиль обычного дня: что носят Хейли Бибер, Ирина Шейк, Дженнифер Лопес и другие звезды этой зимой

Автор: Ольга Турчаникова

Безупречные образы, которые знаменитостям делают для глянцевых съемок - это одно. А вот вещи, которые выбирают сами звезды в реальной жизни - совсем другое. Именно в streetstyle-образах отражается истинный вкус и характер.

Предлагаем подборку стильных образов, которые стоит повторить этой зимой.

Хейли Бибер и ее супруг демонстрируют страсть к классике и любовь к парным образам. Похожие пальто в коричневой и бежевой гамме выглядят очень мило.

Ирина Шейк обожает наряжаться на прогулки с дочкой. Для последнего своего выхода, который наделал шума в сети, она надела длинный пуховик.

Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус не стали заморачиваться с похожими луками. Но это не помешало им создать гармоничный образ.

Эмили Ратаковски демонстрирует тренд на меховые шапки и высокие сапоги.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились на совместный шопинг. Пара выбрала многослойные наряды в приглушенной цветовой гамме.

Блейк Лайвли в клетчатом пальто и Райан Рейнолдс в плаще также не скрылись от папарацци.

Также смотрите, как носить ультрамодное "глухое" платье на примере Ким Кардашьян, Тины Кунаки и других звезд.

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